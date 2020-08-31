سعر الدولار يواصل تراجعه وتوقعات بوصوله إلى 14 جنيه في هذا الموعد

سعر الدولار يواصل تراجعه وتوقعات بوصوله إلى 14 جنيه في هذا الموعد

واصل سعر الدولار تراجعه في البنوك مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم وأمس، وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر وفقا لآخر التحديثات 15.81 جنيه للشراء و15.91 جنيه للبيع.

وتوقعت خبيرة الاقتصادية، حنان رمسيس، أن يشهد الجنيه المصري أداءً قويا مقابل الدولار الأمريكي في الفترة القادمة، ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يصل سعر الدولار الأمريكي إلى مستوى 15.40 خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضافت خبيرة الاقتصادية، في تصريحات لها، أنه بحلول العام المقبل سوف يصل سعر الدولار الأمريكي إلى 14 جنيها.

أما عن سعر الدولار عالميا، فتوقعت الخبيرة، مزيدا من الضعف حيث لم يعد الدولار العملة الأقوى كما سبق، حيث شهد بعض التذبذبات أمام بعض العملات.

وتوقعت حنان رمسيس، تراجع سعر الدولار عالميا من 15% إلى 20% تقريبا على المدى القصير.