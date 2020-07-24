سعر الذهب يقفز 8 جنيهات جديدة لليوم الرابع على التوالي

واصل سعر الذهب ارتفاعه القياسي في مصر لليوم الرابع على التوالي، ليرتفع سعر جرام الذهب 8 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 845 جنيها، مقابل 837 جنيهًا أمس.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 724 جنيه، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 965.7 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6760 جنيهًا.

وعالميا، يتجه سعر الذهب اليوم الجمعة صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من ثلاثة أشهر إذ استقر قرب أعلى مستوى في تسع سنوات، مستفيدا من ضعف الدولار وتوقعات بشأن التضخم نابعة من تحفيز للاقتصادات المتضررة من فيروس كورونا.

وبحسب ما قاله نادي، وصل سعر الذهب عالميا إلى 1895 دولارا للأوقية.