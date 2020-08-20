سعر صرف الدولار الأمريكي يرتفع عالمياً أمام العملات الكبرى

ارتفاع سعر صرف الدولار عالميا اليوم الخميس الموافق 20 اغسطس من أقل مستوى له في عامين بعد محضر أقل ميلا إلى التيسير النقدي عن المتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مما أدى لإقبال كبير على شراء العملة الخضراء التي سجلت أعلى زيادة خلال يوم واحد منذ يونيو الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

وقفز مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة عملات، 1% أعلى من أدنى مستوى في عامين عند 92.12 الذي بلغه أمس الأول الثلاثاء. وعزز الدولار مكاسبه عند 92.90 في معاملات لندن المبكرة.

وكشفت بيانات وكالة رفينيتيف أن قفزة الدولار الأمريكي التي أعقبت بيان البنك المركزي الأمريكي الأمريكي يوم أمس الأربعاء الموافق 19 اغسطس 2020 حيث كانت أعلى زيادة في يوم واحد للعملة الأمريكية منذ مطلع يونيو.

كذلك انخفض اليورو، أكبر مستفيد من ضعف الدولار، إلى أقل من 1.19 دولار وسجل 1.1856 دولار بارتفاع 0.16%، كما تراجع الجنيه الاسترليني عملة المملكة المتحدة بنحو 0.25% إلى 1.3078 دولار، وارتفع بنحو 0.7% مقابل الين إلى 106 ينات.

كذلك تراجع الدولار الأسترالي لأقل من 72 سنتا إلى 0.7180 دولار أمريكي بعدما صعد لأعلى مستوى في 18 شهرا عند 0.7275 دولار، ويقول خبراء أن الدولار لنيستمر طويلاً في الارتفاع حيث من المتوقع أن يستقر عند هذه القيم عالمياً أمام سلة العملات الرئيسية.