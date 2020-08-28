سفير إثيوبيا بالقاهرة يوجه رسالة للمصريين بشأن سد النهضة

أعلنت سفارة إثيوبيا بالقاهرة أن “ماركوس تيكلي ريكى” السفير الإثيوبي، قدم صورة من أوراق اعتماده إلى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، ليبدأ مهام عمله رسميا بسفارة إثيوبيا في مصر.

وفي بيان صادر عن سفارة إثيوبيا، جاء فيه أن السفير الجديد ماركوس نقل رسالة تحية وتقدير للشعب المصري الشقيق.. معربا عن تمنيات الحكومة والشعب الإثيوبي للحكومة والشعب المصري الشقيق، بدوام الاستقرار والازدهار.

وقال “ماركوس” “إن مهام عمله فى مصر تتركز على تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين، من خلال التعاون فى المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فضلا عن تحسين العلاقات السائدة بين البلدين على مر التاريخ”.

وأكد “ماركوس” أن المحادثات التى تجرى بين إثيوبيا ومصر والسودان حول سد النهضة فى حالة جيدة.

وكان السفير الجديد قد عمل من قبل سفيرا لإثيوبيا فى اليابان، وشغل “ماركوس” منصب المدير العام للأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية وكذلك مديرًا لمدرسة الدبلوماسية والعلاقات الدولية وأستاذًا مساعدًا للدبلوماسية والعلاقات الدولية في جامعة الخدمة المدنية الإثيوبية.