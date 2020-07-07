“سوني” تبتكر جهازًا لمواجهة حرارة الصيف المرتفعة جدًا

“سوني” تبتكر جهازًا لمواجهة حرارة الصيف المرتفعة جدًا

ربما توصلت شركة سوني لحل مثالي لمواجهة حرارة الصيف المرتفعة جدا، في دول كثيرة في العالم، عن طريق جهازها الذي طرحته مؤخرا.

وطرحت شركة سوني جهاز “ريون بوكيت”، بعد عام كامل من كشف النقاب عنه، وهو جهاز تكييف محمول يتم إضافته للملابس.

ولا يقوم جهاز التكييف الصغير بتبريد الهواء مثل جهاز التكييف العادي، لكنه يستخدم تكنولوجيا “تأثير بلتيير” للعمل، حيث تمتص المادة الحرارة عند تمرير تيار كهربائي، وفقا للمواصفات التي نشرتها الشركة.

كما يمكن الجهاز التبريد حتى -13 درجة مئوية.

ويتمكن الشخص من التحكم بدرجة التبريد عبر تطبيق على هاتفه الذكي، حيث يوفر التطبيق أربع درجات للتبريد.

ولن يستمر شحن البطارية في الجهاز طويلا، حيث أوضحت الشركة المصنعة أن شحن البطارية سيدوم لساعتين متواصلتين فقط.

وتبلغ تكلفة الجهاز 112 دولارًا أميركيًا، كما أن المستخدم سيحتاج لقميص خاص به جيب داخلي لوضع الجهاز فيه.