سيد عبدالحفيظ يعقد جلسة خاصة مع فايلر لحسم 3 ملفات

أعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، أن المدير الفني السويسري رينيه فايلر، سيقود تدريبات الأهلي ، الثلاثاء المقبل، مؤكدا عقد جلسة معه لدراسة 3 ملفات للاعبين.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات اليوم، إن فايلر سيعود إلى القاهرة، الاثنين المقبل، مشيرا إلى أنه سيبدأ في قيادة تدريبات الفريق بداية من يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب “مختار التتش” بالجزيرة، مضيفا أنه يتواصل بصفة مستمرة مع المدرب السويسري للتنسيق ومتابعة البرنامج التدريبي للفريق.

وأضاف مدير الكرة بالأهلي أنه سيجتمع مع المدير الفني، خلال الأسبوع الجاري؛ لتحديد رؤيته بشأن عودة أو استمرار أي لاعب من اللاعبين المعارين بشكل نهائي عقب نهاية الموسم الجاري، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق حاليًا مع فايلر، عن البرنامج التدريبي للفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه سيجرى الاستقرار على البرنامج التدريبي الخاص باللاعبين، والمباريات الودية للفريق، إضافة إلى حسم المفاضلة بين إقامة مباراة داخلية بين لاعبي الفريق وبعضهم البعض تراي ماتش أو اختيار أحد الفرق المتاحة؛ لمواجهة الأهلي في مستهل تجاربه الودية.

وأكد عبدالحفيظ أن إعلان اتحاد الكرة لموعد استئناف مسابقة الدوري الممتاز، خطوة إيجابية بعد العودة للتدريبات الجماعية، وهو ما يدعو إلى التفاؤل.

يشارإلى أن مدير التعاقدات بالنادي أمير توفيق، أعلن تجديد رينيه فايلر لتعاقده مع النادي الأهلي لمدة موسم، الثلاثاء الماضي، بحيث ينتهي عقده الجديد بنهاية آخر مباراة في موسم 2020 – 2021.