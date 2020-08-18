سيد عبد الحفيظ يكشف عن تفاصيل إصابة محمود متولي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفحوصات والأشعة أثبتت إصابة محمود متولي مدافع الفريق، بقطع جزئي في الرباط الصليبي.

وقال عبد الحفيظ “الأشعة أثبتت إصابة متولي بقطع جزئي في الرباط الصليبي”.

وأضاف عبد الحفيظ ” سيتم غدا الأربعاء عرض متولي على الجراح أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية في الأهلي، لاستبيان حاجته لجراحة من عدمها، والمكان الأنسب لإقامة الجراحة سواء في مصر أو خارجها”.

وقال عبد الحفيظ أن مدة غياب محمود متولي تتحدد بناءاً على طريقة العلاج.

جدير بالذكر أن اللاعب محمود متولي قد تعرض للإصابة في الرباط الصليبي مرتين من قبل عندما كان في صفوف الدراويش.

وفاز الأهلي على أسوان بثلاثة أهداف نظيفة ضمن الجولة الـ20 للدوري قبل مواجهة الزمالك يوم السبت المقبل.

الجدير بالذكر أن اللاعب محمود متولي صاحب الـ 27 عاما انتقل للأهلي مطلع الموسم الجاري من الإسماعيلي، وشارك متولي في 15 مباراة مع الأهلي هذا الموسم.