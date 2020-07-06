شاومي وسامسونج وأوبو ترفع أسعار بعض هواتفها في مصر

بعد فرض رسوم جديدة وصلت لـ 10%، رفعت بعض شركات الهواتف المحمولة في مصر أسعار منتجاتها من الهواتف خلال الشهر الحالي، إضافة إلى زيادة سعر الدولار أمام الجنيه.

جاءت الزيادة، بعد توقعات المتعاملين في سوق الهواتف المحمولة، بمقدار 15% بسبب الرسوم الجديدة التي فرضتها الدولة وجهاز تنظيم الاتصالات، وارتفعت أسعار بعض أجهزة الهاتف بنسب وصلت إلى 10% بسبب فرض رسم تنمية بنسبة 5% وارتفاع الدولار.

ويتوقع أن تشهد الأسعار زيادة جديدة بنسبة 5%، أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي الزيادة المرتقبة في أغلب أسعار الهواتف إلى 15% تقريبا في غضون شهر واحد.

ونشرت الجريدة الرسمية، في 23 يونيو الماضي تعديلات قانون “فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة”، وتضمنت زيادة الرسوم على بعض البنود الموجودة بالقانون، واستحداث رسوم جديدة على بنود أخرى منها فرض 5% على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به.

وفاجأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، سوق المحمول الثلاثاء الماضي بإخطاره شركات الهواتف المحمولة، بفرض رسوم بنسبة 5% على الهواتف التي يتم استيرادها.

ورفعت شركات سامسونج، وأوبو، وشاومي أسعار عدد من الهواتف تماشيا مع زيادة الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة، بمبالغ تراوحت بين 100 و200 جنيه للهاتف الواحد، وجاءت زيادة أسعار هواتف شاومي على النحو التالي:

أسعار هواتف شاومي بعد الزيادة:

– ارتفع سعر هاتف شاومي “Redmi 8” سعة (64 جيجا بايت- رام 4 جيجا بايت) إلى 2444 جنيهًا، مقابل 2333 جنيهًا، بزيادة 111 جنيهًا.

– ارتفع سعر هاتف شاومي “Redmi Note 8” سعة (64 جيجا- رام 4 جيجا بايت) إلى 2999 جنيهًا، مقابل 2888 جنيهًا، بزيادة 111 جنيهًا.

– ارتفع سعر هاتف شاومي “Redmi Note 9” سعة (64 جيجا- رام 3 جيجا بايت) إلى 2999 جنيهًا، مقابل 2777 جنيهًا، بزيادة 222 جنيهًا.

– ارتفع سعر هاتف شاومي “Redmi Note 9” سعة (128 جيجا- رام 4 جيجا بايت) إلى 3333 جنيهًا مقابل 3099 جنيهًا، بزيادة 234 جنيهًا.

– ارتفع سعر هاتف شاومي “Redmi Note 9s” سعة (64 جيجا- رام 4 جيجا بايت) إلى 3777 جنيهًا مقابل 3555 جنيهًا، بزيادة 222 جنيهًا.

– ارتفع سعر هاتف شاومي “Redmi Note 9s” سعة (128 جيجا- رام 6 جيجا بايت) إلى 4099 جنيهًا مقابل 3999 جنيهًا، بزيادة 100 جنيه.

– ارتفع سعر هاتف شاومي “Redmi Note 9 Pro” سعة (128 جيجا- رام 6 جيجا بايت) إلى 4666 جنيهًا مقابل 4299 جنيهًا، بزيادة 367 جنيهًا.

– ارتفع سعر هاتف شاومي “MI Note 10 Lite” سعة (128 جيجا- رام 6 جيجا بايت) إلى 5888 جنيهًا مقابل 5666 جنيهًا، بزيادة 222 جنيهًا.