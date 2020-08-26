شبورة وأمطار … الارصاد تعلن تفاصيل طقس الخميس 27 اغسطس 2020

أعلنت هيئة الارصاد الجوية توقعات طقس الغد الخميس الموافق 27 اغسطس 2020، حيث أعلنت أن يسود طقس الغد شبورة مائية صباح يوم الخميس مع أمطار متفرقة في بعض المناطق الصحراوية.

وقد توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الخميس، طقس مائل للحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف ليلا والرياح معتدلة مع ظهور شبورة مائية صباحا.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء 26 اغسطس 2020، أن حالة طقس الغد سوف يكون معتدل نهارا على السواحل الشمالية على أن يكون لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع ظهور شبورة مائية صباحا، مع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط سيناء.

كما يسود طقس حار نهارا على كل من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل ليلا، مع رياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، ويكون الطقس على محافظات الصعيد، شديد الحرارة نهارا جنوبا حار شمالا، معتدل إلى لطيف ليلا، مع رياح معتدلة تنشط أحيانا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والصغرى لمحافظات ومدن مصر