شديد الحرارة والرطوبة مع سقوط امطار.. حالة الطقس خلال الـ 48 ساعه القادمة

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس خلال اليوم السبت ويوم غد الأحد ، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضاف الخبراء، أن متوسط درجات الحرارة على القاهرة يتراوح بين 36 و37 درجة، وعلى السواحل الشمالية 30 درجة، وعلى جنوب سيناء، 39 درجة، وعلى شمال وجنوب الصعيد 40 لـ44 درجة.

وتابع خبراء الهيئة: “ارتفاع نسب الرطوبة يمنح فرصة لتكون الشبورة المائية وانخفاض نسبة الرؤية الأفقية، على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، خاصة على الطرق القريبة من الأراضي الزراعية والمسطحات المائية، كما أنها تستمر منذ الثالثة فجرا وحتى السابعة صباحا”.

وأشار الخبراء، إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية غدا الأحد، كما تنتهى فرص سقوط الأمطار على جنوب الصعيد اليوم السبت.

وعن حركة الرياح أكد خبراء الهيئة، أنها معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة والوجه البحري، بينما تكون مثيرة للأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.