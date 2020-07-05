شركات الحديد تواصل تخفيض أسعارها خلال يوليو 2020 لمواجهة حركة الركود

واصلت كبرى شركات الحديد في مصر تخفيض أسعارها خلال شهر يوليو الجاري من العام الحالي 2020، وذلك بسبب رغبتها في تحريك حركة البيع في السوق بعد حالة الركود التي سيطرت عليه طيلة الفترة الماضية.

وعانت مختلف شركات الحديد في الآونة الأخيرة بشدة ولم تتمكن من بيع منتجاتها بالشكل المنتظر، وذلك يرجع أولاً إلى انخفاض الطلب من جانب المشترين نتيجة أزمة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى قرار وزارة التنمية المحلية الذي نص على وقف تراخيص أعمال البناء حتى إشعار آخر.

ومن جانبه، أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء التابعة للغرفة التجارية بالقاهرة خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد، أن العديد من شركات الحديد في الدولة المصرية سارت على نفس النهج من خلال تخفيض أسعار منتجاتها حتى تتمكن من جذب العملاء لها بالرغم من صعوبة ذلك في الوقت الحالي.

وإليكم الآن أسعار الحديد اليوم الأحد 5 يوليو 2020 في أبرز شركات الحديد والصلب في مصر:

شركة مصر ستيل / وصل فيها سعر طن الحديد إلى مبلغ 8850 جنيه بعد أن كان 9100 جنيه مع العلم بأن ذلك السعر يشمل الضريبة.

شركة بشاي للصلب / وصل فيها سعر طن الحديد إلى مبلغ 9150 جنيه بعد أن كان 9400 جنيه ويشمل السعر الضريبة.

شركة المراكبي / وصل فيها سعر طن الحديد إلى مبلغ 8950 جنيه بعد أن كان 9200 جنيه ويشمل السعر الضريبة.

شركة الجارحي للصلب / وصل فيها سعر طن الحديد إلى مبلغ 9000 جنيه بعد أن كان 9250 جنيه ويشمل السعر الضريبة.

يذكر أن قرار وزارة التنمية المحلية بشأن وقف تراخيص البناء قد جاء من أجل محاولة التصدي للمعتدين على أراضي الدولة المصرية بدون وجه حق بعدما زادت حالات التعدي على الأراضي الزراعية على وجه التحديد خلال السنوات الماضية.

وتأمل كبرى شركات الحديد في مصر عودة الحياة إلى طبيعتها سريعاً في الفترة القادمة، علماً بأن إنتاجها في كل عام يصل إلى 7.9 مليون طن من حديد التسليح إضافة إلى 4.5 مليون طن من البليت، إلا أن حركة الركود خلال العام الحالي سوف تساهم بدون أدنى شك في وجود فائض كبير لدى مختلف الشركات.