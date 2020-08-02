شروط الحصول على شقق متوسطي الدخل ضمن مشروعات “جنة وسكن مصر ودار مصر”

تم طرح 2271 شقة لمتوسطي الدخل ضمن مشروعات “جنة وسكن مصر ودار مصر” ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقارى، على أن ينتهي التقديم يوم 20 أغسطس الجاري.

يأتي ذلك الطرح من قبل وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من أجل توفير سكن مناسب لمتوسطى الدخل من المصريين.

وتوفر المبادرة التي طرحها صندوق تمويل الإسكان قبل أسبوع، التمويل لمُتوسطي الدخل بسعر عائد 8% مُتناقصة سنويًا لمدة تصل إلى 20 عاما ولا تقل عن 3 سنوات بنظام التمويل العقاري.

وقد تم تحديد الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة التمويل لمتوسطى الدخل، وهل كالتالي:

أولا: شروط معدل الدخل

لابد أن لا يزيد صافي الدخل السنوي لصاحب الطلب المتزوج وعائل لأسرة من كافة مصادر دخله عن 600 ألف جنيه سنوياً للأسرة، بما يعادل 50 ألف جنيه شهرياً

لابد أن لا يزيد صافي الدخل السنوي لصاحب الطلب الأعزب عن 480 ألف جنيه سنوياً ، بما يعادل 40 ألف جنيه شهرياً

تكون حدود الدخل المتاح لها التقديم أن تبدأ من حوالي 4 آلاف جنيه شهرياً للأعزب، في حال تقدمه على أقل سعر وحدة سكنية بمشروع سكن مصر

على أن تبدأ من حوالي 16 ألف جنيه شهريا حال تقدمه على أعلى سعر وحدة سكنية بمشروع جنة.

ثانيا: شروط سن المتقدم: