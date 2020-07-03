شروط فتح حساب التوفير الجديد في 12 بنكاً داخل مصر .. تعرف على التفاصيل

يعد حساب التوفير الجديد سواء العادي أو الجاري بمثابة الوجهة الرئيسية لعدد كبير من المواطنين في الشارع المصري، وتحديداً الذين لديهم رغبة واضحة في الانضمام إلى قائمة العملاء التي تتعامل مع مختلف البنوك العاملة داخل الدولة المصرية.

ويجذب حساب التوفير فئة كبيرة من الشباب بشكل خاص في ظل كونها أول خطوة لهم تجعلهم يبدأون التعامل مع البنوك، وهو الأمر الذي يمنحهم الكثير من الفوائد لا حصر لها مثل إمكانية الحصول على قرض أو القيام بعمليات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي المختلفة.

ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل يمكن أيضاً شراء شهادات الادخار إضافة إلى إصدار الشيكات البنكية، أو حتى الاستمتاع بشراء السلع والمنتجات من مختلف الأسواق والدفع إلكترونياً عبر كارت الفيزا.

وإليكم الآن الشروط العامة لفتح حساب التوفير الجديد في مختلف البنوك المصرية:

بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

ألا يقل سن العميل عن 21 عاماً مع الإشارة إلى أن بعض البنوك في مصر تسمح بفتح الحساب بداية من 16 سنة.

إيصال مرافق حديث سواء الكهرباء أو الغاز أو المياه.

والآن سوف نستعرض لكم الشروط الخاصة ب12 بنكاً لفتح حساب التوفير الجديد بها:

البنك الأهلي المصري / يصل الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 1000 جنيه بدون احتساب فائدة، أما في حالة احتساب الفائدة يجب أن يكون الحد الأدنى 3 آلاف جنيه، إضافة إلى 50 جنيه مصاريف فتح الحساب، و4 جنيه دمغات، و50 جنيه من أجل إصدار كارت الفيزا، و50 جنيه دورية كشف الحساب، و50 جنيه سنوياً من أجل تجديد كارت الفيزا.

بنك مصر / يصل الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 1500 جنيه، إضافة إلى 55 جنيه مصاريف فتح الحساب والدمغات، و30 جنيه من أجل إصدار كارت الفيزا، و30 جنيه سنوياً من أجل تجديد كارت الفيزا، 55 جنيه دورية كشف الحساب كل 3 أشهر.

بنك القاهرة / يصل الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 1000 جنيه بدون احتساب الفائدة، أما في حالة احتساب الفائدة يجب أن يصل الحد الأدنى إلى 5 آلاف جنيه، إضافة إلى 40 جنيه مصاريف فتح الحساب والدمغات، و30 جنيه من أجل إصدار كارت الفيزا، و30 جنيه سنوياً من أجل تجديد كارت الفيزا، و50 جنيه دورية كشف الحساب كل 3 أشهر.

البنك التجاري الدولي / يصل الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 20 ألف جنيه، و50 جنيه مصاريف فتح الحساب والدمغات، و50 جنيه من أجل إصدار كارت الفيزا، و50 جنيه سنوياً من أجل تجديد كارت الفيزا، و100 جنيه دورية كشف الحساب كل سنة.

بنك إتش إس بي سي / يصل الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 10 آلاف جنيه، إضافة إلى 30 جنيه مصاريف فتح الحساب، و40 جنيه من أجل إصدار كارت الفيزا، و40 جنيه سنوياً من أجل تجديد كارت الفيزا، و30 جنيه دورية كشف الحساب كل 3 أشهر.

البنك العربي الإفريقي / يصل الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 5 آلاف جنيه، إضافة إلى 30 جنيه مصاريف فتح الحساب، و30 جنيه من أجل إصدار كارت الفيزا، و30 جنيه سنوياً من أجل تجديد كارت الفيزا، وأيضاً 192 جنيه دورية كشف الحساب كل سنة.

بنك الإسكندرية / يصل الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 1000 جنيه، و30 جنيه مصاريف فتح الحساب، إضافة إلى 50 جنيه من أجل إصدار كارت الفيزا، و30 جنيه سنوياً من أجل تجديد كارت الفيزا، و25 جنيه دورية كشف الحساب كل 3 أشهر.

بنك الإمارات دبي الوطني / يصل الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 5 آلاف جنيه، إضافة إلى 50 جنيه مصاريف فتح الحساب، و30 جنيه من أجل إصدار كارت الفيزا، و50 جنيه سنوياً من أجل تجديد كارت الفيزا، و30 جنيه دورية كشف الحساب كل 3 أشهر.

بنك أبوظبي الأول / يصل الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 10 آلاف جنيه، إضافة إلى 50 جنيه مصاريف فتح الحساب، و50 جنيه من أجل إصدار كارت الفيزا، و50 جنيه سنوياً من أجل تجديد كارت الفيزا، و25 جنيه دورية كشف الحساب شهرياً.

بنك كريدي أجريكول / يصل الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 3 آلاف جنيه، إضافة إلى 100 جنيه مصاريف فتح الحساب، و100 جنيه من أجل إصدار كارت الفيزا، و60 جنيه سنوياً من أجل تجديد كارت الفيزا، وأيضاً 15 جنيه دورية كشف الحساب شهرياً.

البنك التجاري مصر / يصل الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 1000 جنيه أو 10 آلاف جنيه ويصرف العائد شهرياً، كما يصل الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 5 آلاف جنيه ويصرف العائد كل 3 أشهر.

بنك عوده / يصل الحد الأدنى لفتح الحساب إلى 500 جنيه أو 10 آلاف جنيه ويصرف العائد كل 3 أشهر، إضافة إلى 50 جنيه مصاريف فتح الحساب، و50 جنيه أو 100 جنيه أو 150 من أجل إصدار كارت الفيزا بناءً على نوع الكارت، و50 جنيه سنوياً من أجل تجديد كارت الفيزا.