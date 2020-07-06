شروط قبول الطلاب في الكليات والمعاهد العسكرية

بعد تصديق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، على قبول دفعة جديدة من أجل الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.

وأعلنت الشروط العامة للالتحاق في الكليات والمعاهد العسكرية كالتالي:

– يكون الطالب مصري الجنسية، ولا يكون أبواه مكتسبين جنسيات أخرى.

– حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو المؤهل الجامعي، ويكون عام الحصول على المؤهل2020 أو 2019.

– أن يكون الطالب مقيدًا بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية.

– أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

– ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

– يتعهد الطالب بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية أو المعهد العسكري.

– أن يكون الطالب غير متزوج أو سبق له الزواج.

– ألا يكون استقال أو فصل تأديبيًّا من أي كلية أو معهد أو مدرسة عسكرية.

– ألا يكون قد أعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

– ألا يقل الطول عن 170 سم، وأن يكون الطالب لائقا طبيا.

– اجتاز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح.

– اجتاز اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة بنجاح من ارتفاع 7.5 متر.

– اجتاز الطالب الاختبارات النفسية والاختبار الشخصي “كشف الهيئة” واختبار المعلومات العامة, الاختبار التفضيلي.

– اجتاز الاختبارات الطبية المتقدمة.

– أن يتعهد بالالتزام الكامل بشروط التقدم، مع التأكيد أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول صحيحة.

– أن يلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعي.

– يسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حاليا بالتقدم إلى هذه الدفعة.

– اجتياز السباحة وهو شرط خاص باختبارات الكلية البحرية.