شمال سيناء تسجل أكبر حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا

بعد تراجع كبير لعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مصر، تعود محافظة شمال سيناء بتسجيل أكبر حصيلة إصابات بكورونا اليومية منذ بداية انتشار الوباء المستجد في محافظات مصر.

وقد أكدت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان رسمي لها اليوم الخميس 6 اغسطس 2020، تسجيل 103 إصابات جديدة بكورونا.

كما أعلنت صحة شمال سيناء اليوم، تسجيل شفاء 271 مصابًا من فيروس كورونا بعموم أنحاء المحافظة.

وكشف البيان، أن إجمالي عدد الحالات الإيجابية التي سجلت فى شمال سيناء اليوم، حاملة لفيروس كورونا وصلت إلى 103 حالات، ولم تسجل حالات جديدة.

وأوضح البيان أن المرضى بفيروس كورونا من حالات اُكتشفت إصابتها سابقًا.