ضرائب المحمول وزيادة الأسعار.. الحكومة توضح حقيقة 12 شائعة خلال أسبوع

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم بإصدار تقرير للرد على العديد من الشائعات التي انتشرت هذا الأسبوع، حيث أوضحت الحكومة حقيقة 12 شائعة خلال الأسبوع الجاري، نستعرضها لكم على النحو التالي:

الحكومة توضح حقيقة زيادة الأسعار تزامنًا مع هيكلة الاقتصاد

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تردد حول زيادة الأسعار تزامناً مع إجراء الإصلاحات الهيكلية الداعمة للاقتصاد المصري، حيث تم التواصل مع وزارة المالية للإستفسار منها عن هذا الشأن، وبدورها نفت الوزارة كل هذه الأنباء.

فرض ضرائب جديدة على مكالمات المحمول

بخصوص هذا الخبر الذي انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، قام مجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفست هذا الخبر كذلك.

زيادة أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تزامنا مع العيد

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أنه لا صحة لتلك الأنباء التي انتشرت في صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن زيادة أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وتواصل المركز مع وزارة التموين والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لزيادة أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية، موضحة أن أسعار اللحوم بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية كما هي دون أي زيادة.

وأكدت وزارة التموين توافر مخزون استراتيجي يكفي لعدة شهور قادمة، مُشيرةً إلى تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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الحكومة توضح حقيقة صلاة العيد في المساجد

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، اليوم الخميس، إنه تم التواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح بإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المساجد بمختلف المحافظات.

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حقيقة زيادة مصاريف استخراج رخص قيادة السيارات بنسبة 200%

قال المركزالإعلامي، إنه تم التواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن هذا المنشور لا علاقة للوزارة به على الإطلاق، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بزيادة الرسوم المقررة في هذا الشأن، وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات.

حقيقة وجود عجز في أدوية مرضى القصور الكلوي بالمستشفيات

أوضح المركز، إنه تم التواصل مع هيئة الدواء المصرية، حيث نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي عجز في أدوية أو محاليل مرضى القصور الكلوي.

حقيقة إجبار الطلاب على التبرع للمدارس كشرط لتقديم ملفات الالتحاق

تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار الطلاب على التبرع للمدارس كشرط لتقديم ملفات الالتحاق بالعام الدراسي الجديد.

حقيقة إلغاء مادة الجيولوجيا من مناهج الثانوية العام المقبل

أعلن المركز الإعلامي أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من مناهج الثانوية العامة بدءًا من العام المقبل.

حقيقة منح تراخيص لمراكز الدروس الخصوصية بداية أكتوبر

تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا توجد أي نية على الإطلاق، لمنح مراكز الدروس الخصوصية تراخيص بدءاً من أكتوبر المقبل.

حقيقة تحويل اللغة الأجنبية الثانية لمادة نشاط العام المقبل

أعلن المركز الإعلامي أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتحويل “اللغة الأجنبية الثانية” لمادة نشاط في العام الدراسي المقبل.

حقيقة إلغاء امتحانات شهادات القراءات بالمعاهد الأزهري

قام المركز الإعلامي بالتواصل مع مشيخة الأزهر الشريف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء امتحانات شهادات القراءات بكافة المعاهد الأزهرية.

حقيقة إجبار المواطنين على شراء الكمامات عبر بطاقات التموين

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقريره اليوم الخميس، إنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لإجبار المواطنين على شراء كمامات بطاقات التموين على البطاقات التموينية.

وأضافت وزارة التموين، أن المواطن له الحق في اختيار احتياجاته من السلع التي يتم توزيعها على البطاقات التموينية بكل حرية دون الإجبار على شراء سلعة معينة، وأشارت إلى أن القيمة المخصصة للدعم هي 50 جنيهاً شهرياً للفرد.

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