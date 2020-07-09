ضمن خطة التنمية في 20/21.. أكثر من 100 سلعة تموينية

ضمن خطة التنمية في 20/21.. أكثر من 100 سلعة تموينية

آليات محددة من شأنها النهوض بمستوى الخدمات المقدمة في منظومة الدعم، وقطاع التموين، تتضمنها خطة التنمية في السنة المالية لعام 20/21.

وتشمل الخطة زيادة مظلة الرعاية والحماية الاجتماعية خاصة في ظل الظروف الراهنة، وما تتعرض له البلاد من جائحة كورونا.

نرصد الجهود المستهدفة للنهوض بقطاع التموين والتجارة الداخلية للعام 20/2021، على النحو التالي:

مستهدفات قطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة 20/2021

ترتكز استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية على ِمحاور:

1. متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز الـمدعم في كافة ُمحافظات الجمهورية.

2. زيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة.

3. الانتهاء من تطوير كافة المجمعات الاستهلاكية والبقالة التمويني على أحدث النظم العالمية فى التخزين والتسويق.

4. الانتهاء من تطوير 164 شونة ترابية وتحويلها إلى شون حديثة ُمتطورة لاستقبال محصول القمح المحلي.

5. تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتعزيز قدرتها التنافسية في السوق الـمحلي والسوق الخارجي.

6. طرح أراضي المطور التجاري على المستثمرين لإنشاء سلاسل تجارية ومناطق لوجيستية.

7. استكمال إنشاء وتجهيز معامل فنية ُمتخصصة لفحص السلع محل شكاوى المستهلكين لسرعة البت.

8. تطوير مكاتب التسجيل التجاري والعلامات التجارية والنماذج الصناعية.