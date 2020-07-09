طبيب بالقصر العيني: مصر تخطت ذروة الإصابة بكورونا

قال رئيس قسم أمراض الصدر بطب قصر العيني، الدكتور أيمن سالم، إن مصر تجاوزت ذروة الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف “سالم” أن معدل إصابات كورونا ثابتًا الآن ويتجه نحو النقصان.

وأوضح أن حالات العدوى تظهر في خلال مدة تتراوح بين 5 و7 أيام؛ لتقييم آثار قرارات إلغاء حظر التجوال وعودة الأنشطة الاقتصادية.

وشدد على أهمية التزام المخالطين للحالات المصابة بكورونا والمعزولة في المنزل بالإجراءات الوقائية واستخدام المطهرات في المنزل وفي دورات المياه والتباعد الاجتماعي والاهتمام بالتغذية السليمة والنوم لساعات كافية؛ لتعزيز الجهاز المناعي وتجنب الإصابة بالفيروس.