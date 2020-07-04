طرق إجراء المعاملات المصرفية من البيت خلال إجازة البنوك

خدمات إلكترونية تعتمد عليها عدة بنوك عاملة في مصر؛ لتمكين العملاء من إجراء العمليات المصرفية خلال إجازات البنوك، وإغلاق الفروع أبوابها أمام العملاء، حيث تحصل البنوك على يومي إجازة أسبوعية، إضافة إلى أيام العطلات الرسمية.

وفي أثناء إغلاق أبواب البنوك، يمكن لعميل أي بنك إجراء عملياتٍ مصرفية على مدار 24 ساعة، من شراء أو كسر شهادات التوفير، أو إجراء تحويل أموال من حسابٍ إلى آخر، إلى جانب عمليات السحب والإيداع، أو تسديد المشتريات عبر الإنترنت.

وفي هذه الحالة، لإن العميل يحتاج إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، حيث يقدم طلبا للاشتراك منها “الإنترنت بانكنج” أو “المحفظة الذكية”من دون مصروفات إدارية.

ونستعرض أنواع الخدمات المصرفية التي يمكن للعميل إجراؤها خلال إجازات البنوك.

المحفظة الذكية “موبايل والت”

هي خدمة متاحة لجميع الأفراد، وأتاح البنك المركزي حاليًا الاشتراك في هذه الخدمة عبر التليفون بالخط الساخن، أو خدمة العملاء في الفرع التابع له مجانا دون مصروفات حتى سبتمبر المقبل.

وتقدم المحفظة الذكية خدمة تسديد كل الفواتير الشهرية إلكترونيًا، وتسديد المشتريات اليومية لدى التجار المتوافر لديهم ماكينات فوري، بعد إدخال الرقم السري الخاص بالمحفظة، وتحويل الأموال من تليفونك إلى تليفون أشخاص آخرين

ماكينات الصراف الآلي ATM

تعتبر ماكينات الصراف الآلي ATM ذراع البنوك، لتقديم خدمات مصرفية، خلال إجازات الجهاز المصرفي، وتمكن الماكينات أي عميل من إجراء سحبٍ وإيداع داخل أو خارج مصر على مدار اليوم.

“الموبايل بانكنج”

تقدم البنوك خدمة “الموبايل بانكنج”، وتطبيق إلكتروني يجرى تحميله من الهاتف المحمول، عبر المتجر الإلكتروني مجانا، ويتيح التطبيق إجراء عمليات مصرفية مختلفة على حساباتهم على مدار اليوم دون معاناة الذهاب للفروع، وتسمح بالاطلاع على حساباته وتحريك أوعيته من وعاء ادخاري إلى آخر.

– الكارت المدفوع مقدمًا

يصدر الكارت للعميل بمجرد تقديم الطلب من العميل للبنك، مجانًا ولا يشترط أن يكون مصدر الكارت عميلًا للبنك، وتوجد أنواع مختلفة من الكروت المدفوعة مقدما مثل ميزة، وفيزا، وماستر كارد، ويستطيع العميل من خلاله تسديد المشتريات أو الاشتراكات، أو المصروفات الدراسية من خلال ماكينات فوري.

– “إنترنت بانكنج”

تطبق الخدمة إجراءات “الموبايل بانكنج” نفسها لكن بدل من الدخول على الموبايل يسجل من خلال صفحة البنك على، الإنترنت وهو متاح للأفراد والشركات عملاء البنوك.