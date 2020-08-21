طريقة تسجيل رغبات تنسيق 2020 لطلاب المرحلة الأولى

ننشر طريقة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، لطلاب الثانوية العامة، بتنسيق 2020 ، حيث تبدأ غداً المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 26/8/2020 ، بحد أدني 97,60 % فأكثر للشعبة العلمية، وحد أدنى 94,40% فأكثر للشعبة الهندسية، وحد أدنى 79,90 %؜ للشعبة الأدبية.

وأعلنت وزارة التعليم العالي، إن خدمة تسجيل الرغبات تنسيق 2020، لطلاب المرحلة الأولى ، لطلاب الثانوية العامة سوف تكون متاحة عبر الرابط الإلكتروني لموقع التنسيق.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق 2020 لطلاب المرحلة الأولى:

· الدخول إلي موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

· إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

· إدخال الرغبات بالترتيب.

· يتم اختيار الكلية أو المعهد التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

· يجب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

· يجب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

· بعد الانتهاء من إدخال الرغبات يمكن للطالب طباعة الرغبات التي قام بإدخالها، وسوف يعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

· يمكن للطالب تعديل الرغبات عدة مرات وسيتم حفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لآخر تعديل قمت به.