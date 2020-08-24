طريقة شحن عداد الكهرباء من الموبايل وبدون انترنت

ننشر طريقة شحن عداد الكهرباء عبر الموبايل، من خلال خاصية “NFC “Near Field Communication، والتي تعني باللغة العربية خدمة “اتصال المدي القريب”، حيث توجد في معظم الهواتف الذكية الحديثة، وهي عبارة عن شريحة إلكترونية صغيرة موجودة في خلف الهاتف، وتدعم طريقة اتصال لا سلكي مع أي جهاز إلكتروني آخر يدعمها، بمجرد تلامسهما معًا من الخلف، وتمكن هذة الخاصية كل من الجهازين من إرسال واستقبال الملفات أيًّا كان حجمها، والقيام بعدة مهام، بدون استخدام الإنترنت.

الجدير بالذكر أن الكارت الذي تقدمه شركة الكهرباء مزود بخاصية الـ NFC، ويدعم إمكانية شحن كل أنواع العدادات مسبقة الدفع لعدد من الشركات المصنعة للعدادات، ويمكن شحن العدادات عبر تطبيق “سهل” أو من خلال تطبيق My Fawry أو تطبيق “خالص”، أو my Fawry3، أو Shal 1، أو Gtpay2.

أما في حال أن عداد الكهرباء “جلوبال” سيتم استخدام أبليكشن sahl gtpay وmy fawry، و”كهرباء خالص” يتم استخدامها لباقي أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

طريقة شحن عداد الكهرباء عبر الموبايل

1- يجب التأكد من أن هاتفك يدعم خاصية Nfc.

2- التأكد من أن الكارت الخاص بالعداد يدعم خاصية الـ NFC هو الآخر وإذا كان لا يدعم قم باستبداله من خلال بكارت NFC من شركة توزيع الكهرباء.

3- إدخال البيانات ومن ثم اضغط على زر تسجيل من أجل إنشاء حساب جديد.

4- اختيارك postpaid or prepaid، واسم الشركة التابع لها ثم اضغط على متابعة.

5- لو اختيارك prepaid سيظهر لك رسالة “لو عايز تشحن”، عندها قم بلصق الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات ولنقل الرصيد من محفظة البرنامج إلى الكارت.

6- تم نقل الرصيد بنجاح إلى الكارت، الان قم بتركيب الكارت داخل العداد، لنقل رصيد الشحنة.