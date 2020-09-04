طريقة صرف الراتب مقدماً من 5 بنوك بدون فائدة ورسوم

طريقة صرف الراتب مقدما، حيث يستطيع العميل سحب الراتب مباشرة من ماكينات ATM الخاصة بالبنك، على أن يتم سداد المبلغ تلقائياً من راتب العميل للشهر التالي مع إمكانية إعادة استخدام الخدمة مرة أخرى في حالة عدم طلب إلغاء الخدمة.

وتأتي هذه الخدمة لتسهيل الأعباء على العملاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر، ويتم سداد المبلغ المسحوب من الراتب أوتوماتيكيا فور تحويل راتبك الشهري المقبل بالحساب الجاري.

1 – طريقة صرف الراتب مقدماً من البنك الأهلي المصري:

تصل قيمة التسهيل إلى 65 % من الراتب الشهري بحد أقصى 20 ألف جنيه.

نسبة الفائدة: أسعار هامشية

سن العميل: ألا يقل سن المتقدم للحصول على الخدمة عن 21 سنة ولا يتجاوز 65 سنة عند انتهائه.

2- طريقة صرف الراتب مقدماً من البنك العربي الأفريقي الدولي:

نسبة التسهيل: يصل إلى 90% من قيمة الراتب الشهري الخاص بالعميل بحد أدنى ألف جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه حد أقصى.

نسبة الفائدة: دون فائدة وبدون رسوم سداد وفي حال عدم السداد يتم إقرار نسبة فائدة.

سن العميل: ألا يقل سن المتقدم للحصول على الخدمة عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنة عند انتهائها

3- طريقة صرف الراتب مقدماً من البنك التجاري الدولي CIB:

تصل نسبة التسهيل إلى 90% من راتبك الشهري، بحد أقصى 150 ألف جنيه.

نسبة الفائدة: لا يوجد أي رسوم في حالة الإلغاء أو السداد أما في حال عدم السداد يتم فرض فائدة.

سن العميل: ألا يقل سن المتقدم للحصول على الخدمة عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنة عند انتهائه.

4- طريقة صرف الراتب مقدماً من البنك القطري الوطني الأهلي (QNB):

تسهيل ائتماني: يصل إلى 50% من صافي راتبك مقدمًا الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى 1,500 جنيه دون حد أقصى.

سن العميل: ألا يقل سن المتقدم للحصول على الخدمة عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنة عند انتهائه.

5- طريقة صرف الراتب مقدماً من بنك كريدي أجريكول:

تصل قيمة التسهيل إلى 50% من متوسط الراتب الشهري المحول على كريدي أجريكول.

نسبة الفائدة: دون فائدة أو مصاريف إدارية ويتم إقرار الفائدة في حال عدم السداد.

سن العميل: ألا يقل سن المتقدم للحصول على الخدمة عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 سنة عند انتهائه.

المستندات العامة المطلوبة لصرف الراتب مقدماً:

– صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

– نموذج طلب الحصول على السحب على المكشوف بضمان الراتب.

– سداد المبلغ المسحوب فور تحويل الراتب الشهري على بطاقة المرتبات

– طلب الحصول على التسهيل.

– إيصال مرافق حديث لم يمر عليه 3 شهور.