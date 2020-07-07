يسود طقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، منذ صباح الثلاثاء، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا، حسبما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

كما توقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مع وجود شبورة مائية صباحًا ورياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة.

وليلا، يكون الطقس معتدلا على الوجه البحري والقاهرة، ولطيفًا على السواحل الشمالية، ومعتدلا على شمال وجنوب الصعيد، حيث تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، وفقًا للوصف الفني لخرائط الطقس.

أما حالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 39 25

الإسكندرية 32 24

وادي النطرون 38 25

طنطا 38 25

شبين الكوم 39 25

دمنهور 32 23

بلطيم 31 24

مطروح 29 22

السلوم 31 21

سيوة 38 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 24

الزقازيق 39 25

المنصورة 39 24

الإسماعيلية 39 22

السويس 38 22

العريش 32 22

رفح 31 21

رأس سدر 38 25

نخل 37 18

نويبع 37 25

طابا 35 23

كاترين 32 18

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 29

الفيوم 39 25

بني سويف 39 25

المنيا 40 25

أسيوط 39 24

سوهاج 40 25

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

إدفو 41 27

أبوسمبل 42 27

الوادي الجديد 43 26

شلاتين 37 27

أبورماد 36 27

حلايب 35 28

رأس حدربه 34 28‏