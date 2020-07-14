طقس لطيف ليلا.. درجات الحرارة المتوقعة في مصر اليوم الثلاثاء

يتميز طقس، اليوم الثلاثاء، على الوجه البحري والقاهرة، بأنه مائل للحرارة رطب نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، ورياح معتدلة، لطيف ليلا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون أيضًا معتدل نهارًا، مع شبورة مائية صباحًا، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا، لطيف ليلا على السواحل الشمالية، وحار نهارَا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة، معتدل ليلا على كليهما.

أما حالة الرياح، فتوقع الخبراء أن يكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمعتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وتكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الإسكندرية 30 23

وادي النطرون 34 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 32 23

بلطيم 31 24

مطروح 28 22

السلوم 32 20

سيوة 36 21

بورسعيد 32 24

دمياط 31 23

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 36 22

السويس 37 23

العريش 32 22

رفح 32 21

راس سدر 37 25

نخل 37 19

نويبع 37 28

طابا 36 25

كاترين 33 17

الطور 33 25

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 37 29

الفيوم 36 24

بني سويف 36 24

المنيا 37 24

أسيوط 39 25

سوهاج 39 26

قنا 40 27

الأقصر 41 28

أسوان 41 29

إدفو 41 27

أبوسمبل 40 27

الوادي الجديد 40 28

شلاتين 37 29

أبورماد 38 28

حلايب 33 30

راس حدربة 33 29