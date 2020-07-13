طلب إحاطة في البرلمان بخصوص استغلال شركات الاتصالات للمواطنين

تقدم النائب إبراهيم خضر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة تختص بشكاوى المواطنين من شركات الاتصالات، كمما أنه طالب بعقد لجنة سريعة من أجل مناقشة أزمة شركات الاتصالات في مجلس النواب، ةةجه مطالبته للمركز القومي لتنظيم الاتصالات بتغليظ العقوبات على شركات الاتصالات إذا استغلوا المواطنين.

وقال النائب البرلماني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج “صباح البلد” على قناة صدى البلد، إنه لا يتهم شركة بعينها لكنه يتهم شركات المحمول بشكل عام لأنها تستغل مواطنين نتيجة عدم وعيهم بأسلوب تقديم الخدمات والمبالغ المالية المقرر خصمها.

وأشر خضر إلى تقديم عدد من المواطنين بشكاوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخصوص الأمر المذكور، دون تدخل من الجهات المسؤولة عن الاتصالات، وطالب كذلك بأن تنظم حملات إعلامية حتى يوعوا المواطنين بطريقة التعامل مع عروض شركات المحمول.