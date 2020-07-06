طلب إحاطة لرئيس الحكومة بشأن الاستغناء عن 36 ألف معلم

تقدمت النائبة منى منير عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري التربية والتعليم والمالية، بشأن الاستغناء عن 36 ألف معلم وعدم التعاقد.

وقالت منير، إنه خلال فبراير عام 2019، استلم نحو 36 ألف معلم عملهم بعد مسابقة رسمية أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، وجهزوا المستندات والأوراق، وجرى تدريبهم ومارسوا عملهم في المدارس، مشيرة إلى أنه صدر بيان من مجلس الوزراء بالاستعانة بهم، وبعدها أعلنت الوزارة عن مسابقة لتعيين 120 ألف معلم، ووضعت شروطا للتقديم أهمها الحصول على عضوية نقابة.

وقالت منير إن كل هذه الشروط كلفت المتعاقدين كثيرًا من الوقت والجهد، والأموال للعودة إلى عملهم، مشيرة إلى أن من المفترض تعيين المتقدمين بداية من شهر نوفمبر الماضي على فترات؛ ليخرج الوزير في نهاية الأمر، معلنًا أنه لا تتوافر ميزانية للتعاقد، وأن الوزارة لم تعد أحد بالتعيين.

واختتمت النائبة طلبها: “يطالب 36 ألف معلم جرى التعاقد معهم العام الماضي بحقهم في العودة إلى العمل خصوصا بعدما تركوا عملهم السابق”، مطالبة بتخصيص ميزانية لهم لعودتهم إلى عملهم.