عائدات شهادات الادخار بالدولار في 10 بنوك

باقة متنوعة تقدمها البنوك في مصر من الأوعية الادخارية بالجنيه المصري والعملات الأجنبية، و منها شهادات الادخار بالدولار.

وتتنافس البنوك في تقديم الشهادات بأسعار فائدة تنافسية لجذب العملاء.

وتتفق البنوك في المستندات المطلوبة ومنها (بطاقة رقم قومي سارية، إيصال مرافق حديث، فتح حساب لدى البنك).

وفيما يلي التفاصيل الكاملة للشهادات بالدولار في 10 بنوك:

الأهلي المصري

شهادة بلادي بالدولار:

– الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 دولار ومضاعفاتها.

– مدة الشهادة: 1 ، 3 ، 5 سنوات.

– سعر العائد:

– الشهادة مدة سنة: 2.1% يصرف نصف سنوي.

– مدة 3 سنوات: 2.15% يصرف نصف سنوي.

– مدة 5 سنوات: 2.2% يصرف نصف سنوي.

– الشهادة مدة سنة: لا يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها.

– الشهادة مدة 3 سنوات: لا يجوز إسترداد الشهادة قبل مضي 6 أشهر.

– الشهادة مدة 5 سنوات: : لا يجوز إسترداد قيمة الشهادة قبل مضي عام اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

شهادة أهل مصر الدولارية:

– مدة الشهادة: 5 سنوات.

– الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 دولار.

– العائد: 2.2% يصرف ربع سنوي.

– إسترداد الشهادة: لا يجوز إسترداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

شهادة أهل مصر مدة 7 سنوات:

– مدة الشهادة: 7 سنوات.

– الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 دولار ومضاعفتها.

– العائد: 2.25% يصرف ربع سنوي.

– إسترداد الشهادة: لا يجوز إسترداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

الشهادة الذهبية الجديدة:

– الحد الأدنى للشراء: 500 دولار.

– العائد: 2.15% يصرف ربع سنوي.

– مدة الشهادة: 3 سنوات.

– لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر.

التجاري الدولي CIB

الشهادة الثلاثية ، الخماسية ، السباعية ذات العائد الثابت:

– مدة الشهادة: (3 ، 5 ، 7 سنوات).

– الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 دولار ومضاعفتها.

– العائد: 2.25% .

– إمكانية إسترداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

الإمارات دبي الوطني

الشهادة الثلاثية بالدولار:

– مدة الشهادة: 3 ، 5 سنوات.

– الحد الأدنى لشراء الشهادة: 5000 دولار.

– الشهادة الثلاثية: 0.50% يصرف ربع سنوي.

– الشهادة الخماسية: 0.75% يصرف ربع سنوي.

– يمكن إسترداد الشهادة كلياً أو جزء منها فقط بعد إتمام 6 شهور من تاريخ إصدار الشهادة.

التعمير و الإسكان

– مدة الشهادة: 3 سنوات.

– الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 دولار.

– العائد: 2% ثابت ويصرف ربع سنوي.

– للعميل الحق فى إسترداد قيمة الشهادة المشتراة بعد مضى (6شهور) من تاريخ الشراء.

مصر

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير:

– مدة الشهادة: 3سنوات.

– الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 دولار.

– الفائدة: 2.15% متغيرة تصرف نصف سنوي.

– لا يمكن إسترداد الشهادة.

الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت:

– مدة الشهادة: 3 سنوات.

– الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 دولار.

– العائد: 2.15% يصرف نصف سنوي.

– يمكن إستردادها بعد مرور 6 شهور من الشهر التالي لشراء الشهادة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الثابت:

– مدة الشهادة: 5 سنوات.

– الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 دولار.

– العائد: 2.25% ثابت يصرف نصف سنوي.

– يمكن إستردادها بعد مرور 6 شهور من تاريخ الشراء.

EGBANK

– الحد الأدنى لشراء الشهادة: 100 دولار أمريكي ومضاعفاتها.

– مدة الشهادة: (3 ، 5 ، 7) سنوات.

– يمكن إسترداد قيمه الشهادة فقط في حاله مرور6 شهور أو اكثر من تاريخ الإصدار.

– الفائدة على الشهادة الدولارية لمدة 3 سنوات:

(2.75% يومي، 3% شهري، 3.25% ربع سنوي، 3.5% سنوي).

– الفائدة على الشهادة الدولارية لمدة 5 سنوات:

(3.5% يومي، 3.75% شهري، 4% ربع سنوي، 4.25% سنوي).

– الفائدة على الشهادة الدولارية لمدة 7 سنوات:

(3.75% يومي، 4% شهري، 4.25% ربع سنوي، 4.5% سنوي).

العقاري المصري العربي

• عائد تنافسي ثابت طوال مدة الشهادة.

• دوريات صرف تناسب كافة العملاء (شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي).

• متوفرة بالعملات الأجنبية.

• إمكانية الحصول على قرض مقابل شهادات الإيداع بفوائد مميزة.

• إمكانية الإسترداد بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء.

• الحد الأدنى لربط الشهادة: 1000 دولار أمريكي.

• مدة الشهادة: سنتين

العائد:

– الشهادة مدة سنتين: (1% شهري، 1.05% ربع سنوي، 1.10% نصف سنوي، 1.20% سنوي).

شهادة الكنز الدولارية ذات العائد المتغير:

– مدة 3 سنوات: (1.745% شهري، 1.913% ربع سنوي، 1.904% نصف سنوي، 1.966% سنوي).

– مدة 5 سنوات: (1.870% شهري، 2.038% ربع سنوي، 2.029% نصف سنوي، 2.091% سنوي).

الاتحاد الوطني

– الحد الأدنى لشراء الشهادة: 5000 دولار.

– مدة الشهادة: 3 سنوات.

– العائد: 2.35% يصرف ربع سنوي.

– الاسترداد الكامل بعد 6 أشهر بحد ادنى من تاريخ بداية الشهادة.

بنك بلوم

– الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 دولار.

– مدة الشهادة: 3 ، 5 سنوات.

العائد:

– الشهادة مدة 3 سنوات: 2.25% يصرف شهريا.

– مدة 5 سنوات: 2.25% ربع سنوي.

– يمكن استرداد الشهادات في أي وقت بعد 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقاﹰ لجدول الاسترداد.

التنمية الصناعية

– مدة الشهادة: 3 ، 5 سنوات

– الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 دولار.

– العائد علي الشهادة مدة 3 سنوات: 3% ويصرف ربع سنوي.

– العائد علي الشهادة مدة 5 سنوات: 2.5% ويصرف ربع سنوي.

– يمكن إستردادها بعد مرور 6 شهور من الشهر التالي لشراء الشهادة.