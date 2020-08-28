عاجل: أسعار الذهب تواصل ارتفاعها الكبير في مصر بعد قفزتها عالمياً

عاجل: أسعار الذهب تواصل ارتفاعها الكبير في مصر بعد قفزتها عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب اليوم 27 أغسطس 2020، في اسواق الذهب المصرية بقيمة 18 جنيه، متأثرة بالزيادة في أسعار الذهب العالمية والتي بلغت 1964 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر وسجل عيار 21 الأعلي مبيعاً في مصر الي 864 جنيه بختام التعاملات المسائية.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم عيار 18 إلى 741 جنيه، وارتفع سعر الذهب اليوم عيار 24 الي 987 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عيار 14 الي 576 جنيه، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 5612 جنيه.

وترتبط أسعار الذهب فى مصر بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر اوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، وهي أهم العوامل التي يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع سعر الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم ارتفاع أسعار الذهب العالمية.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24 بـ 987 جنيه.

عيار 21 بـ 864 جنيه.

عيار 18 بـ 741 جنيه.

عيار 14 بـ 576 جنية.

الجنيه الذهب بـ 5612 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر