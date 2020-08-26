عاجل: إحالة جميع المتخلفين عن التصويت بالانتخابات للنيابة العامة

أعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الأربعاء الموافق 26 اغسطس 2020، عن إحالة جميع الناخبين الذين تخلفوا عن التصويت في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

وقد تم عقد اجتماعا من قبل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم ، وذلك من أجل بحث آليات تطبيق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية على كل ناخب تخلف عن أداء واجبه الوطني والادلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، وقد انتهى المجلس إلى إعداد كشوفا بأسماء كل ناخب يحق له الإدلاء بصوته وتخلف عن هذا الحق.

كما أكد مجلس إدارة الهيئة الوطنية أن الحكومة المصرية وفرت كل الإمكانيات والتجهيزات لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسى في التصويت بالجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ.

كما ان الدولة المصرية اتخذت كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من وباء فيروس كورونا المنتشر في مصر والعالم.

كذلك استعدت اللجان لاستقبال الناخبين، وقد تم التنبيه مرارا وتكرارا بضرورة نزول الناخبين إلا أن البعض تقاعس عن أداء دوره وواجبه الوطنى في المشاركة وهو ما انتهى إليه مجلس إدارة الهيئة باحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن تجاههم.

ووفقاً للقانون فقد يتم تطبيق مقتضي المادة ٥٧ من قانون مباشرة الحقوق السياسية والذي صدر برقم 45 لسنه 2014 وتعديلاته بمعاقبه الناخب المتخلف عن الادلاء بصوته وذلك بدفع غرامة مالية لا تتعدى قيمة 500 جنيه.