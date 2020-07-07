عاجل.. التعليم تقرر زيادة درجات الرأفة للثانوية العامة وتحويل الطالب من راسب لـ ناجح

أعلن نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عن موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، على زيادة نسبة درجات الرأفة المخصصة لطلاب الثانوية، في كل مادة لـ 10 % من الدرجة النهائية المخصصة للمادة.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، أن درجات الرأفة تسمح بتحول الطالب من راسب إلى ناجح في أي مادة إذا كان راسبا فيها على هذه النسبة .

وأوضح أن مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والجولوجيا، ستخصص لها 6 درجات رأفة كاملة، أما اللغة الإنجليزية والفرنسية 4 درجات، بينما تصل درجات الرأفة في اللغة العربية إلى 8 درجات والرياضيات إلى 12.

وأشار رئيس امتحانات الثانوية العامة، إلى أن درجات الرأفة تكون للطلاب الذين يمكن أن تتحول حالتهم من الرسوب في مادة أو اثنين إلى النجاح الكامل، أو هؤلاء الذين يمكن أن تتحول حالتهم من الرسوب النهائي في 3 أو أربع مواد، إلى الرسوب في مادة أو اثنين ودخول الدور الثاني.