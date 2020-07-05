عاجل.. السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي

أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد اجتماعا بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، صباح اليوم، بحسب ما أعلنه التليفزيون المصري في نبأ عاجل.

يشار إلى أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الرئيس السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء، ووزير المالية، ونائبي وزير المالية، مؤكدا أن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي، حتى نهاية شهر أبريل 2020، في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد راضي أن الرئيس السيسي وجه بالمتابعة الدقيقة، ودراسة الموقف بانتظام فيما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا؛ للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، لصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

وأعلن وزير المالية صمود الوضع المالي والاقتصادي للدولة حتى الآن، وقدرته على التعامل مع التحديات الاقتصادية لكورونا، رغم انخفاض إيرادات الدولة، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع الأزمة، مشيرا إلى أنه عند استمرار تداعيات الأزمة لفترات ممتدة ستكون هناك إجراءات تقشفية، من خلال مراجعة أو تجميد بعض بنود المصروفات، من أجل ضمان قدرة المالية على مواصلة الوفاء بالتزاماتها.