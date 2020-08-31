عاجل: الصحة العالمية تحذر من كارثة بسبب فيروس كورونا

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية “تيدروس أدهانوم” في مؤتمر صحفي اليوم، أن فتح الاقتصادات قبل السيطرة على فيروس كورونا المستجد قد يسبب كارثة.

وقال “تيدروس” إنه كلما زادت سيطرة الدول على فيروس كورونا، زاد انفتاحها، ففتح الاقتصاد دون سيطرة قد يسبب كارثة.

وأضاف، إذا كانت الدول جادة بشأن فتح اقتصادها، فيجب أن تكون جادة في منع انتقال عدوى فيروس كورونا وإنقاذ الأرواح”.

وأشار “تيدروس” إلى أن منظمة الصحة العالمية تريد عودة آمنة للموظفين والطلاب إلى أعمالهم ومدارسهم، مطالبا الدول بعدم التظاهر بأن جائحة كورونا قد انتهت.

وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية “نعمل في المنظمة لضمان لقاح فعال ضد فيروس كورونا بنسبة 50% على الأقل”.