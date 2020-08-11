عاجل: الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الثلاثاء 11 أغسطس 2020 في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2020، عن خروج 1109 متعافين من فيروس كورونا من مستشفيات العزل، وذلك بعد تمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في مصر إلى 54888 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات الصحة العالمية، وأضاف أنه تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة.

وأضاف “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن زوال أعراض كورونا لمدة 10 أيام من تاريخ الإصابة بالفيروس يعد مؤشرًا لتعافي المريض.

وقال “مجاهد” أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي تم تسجيله في مصر حتى اليوم الثلاثاء، هو 95834 حالة من ضمنهم 54888 حالة تم شفاؤها، و 5059 حالة وفاة.

وقال “مجاهد” أن “وزارة الصحة المصرية” قامت بتخصيص عدد من الوسائل لتسهيل التواصل والرد على استفسارات المواطنين بشأن “فيروس كورونا” والأمراض المعدية، ومنها الخط الساخن لوزارة الصحة “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”.