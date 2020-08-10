عاجل: ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الاثنين 10 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الصحة بيان كورونا اليوم الإثنين الموافق 10 أغسطس 2020، وأشارت وزارة الصحة في بيانها عن خروج 1101 متعافياً من فيروس كورونا “كوفيد 19” من مستشفيات العزل، وذلك بعد أن تلقوا الرعاية الطبية اللازمة في مستشفيات العزل، وتمام شفائهم.

وذكر بيان وزارة الصحة أن إجمالي المتعافيين من فيروس كورونا ارتفع إلى 53779 حالة حتى اليوم.

وصرح مستشار وزيرة الصحة والسكان والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأضاف “مجاهد” أن اكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا جاء ضمن إجراءات الترصد والفحوصات اللازمة التي تُجريها وزارة الصحة، ضمن تعليمات و إرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفاً أنه تم تسجيل 26 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم.

وعن مؤشرات التعافي من الفيروس، فقد صرح “مجاهد” بإنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من تاريخ الإصابة، بعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر بيان كورونا اليوم بأن العدد الإجمالي لإصابات فيروس كورونا في مصر حتي اليوم الإثنين، قد وصل الي 95666 حالة من ضمنهم 53779 حالة شفاء، و 5035 حالة وفاة.

الجدير بالذكر ان وزارة الصحة تواصل رفع درجة الاستعداد بجميع محافظات مصر، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا”، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي فيروسات.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة قامت بتخصيص عدد من الوسائل لتسهيل التواصل والرد على استفسارات المواطنين بشأن “فيروس كورونا” والأمراض المعدية، ومنها الخط الساخن لوزارة الصحة “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”.