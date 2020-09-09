عاجل.. تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء القاهرة

أصدر محافظ القاهرة، اللواء خالد عبدالعال، قراراً بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بجميع أحياء القاهرة، وحمل القرار رقم 4976 لسنة 2020 والصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2020.

ويأتي ذلك قرار تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء في إطار حرص الحكومة للتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح ومراعاة الظروف الاقتصادية لهم.

وتنتهي المهلة المحددة من الحكومة لسداد رسوم جدية التصالح يوم ١٥ سبتمبر الجاري، وتنتهي مهلة تقديم طلبات التصالح يوم ٣٠ سبتمبر الجاري.