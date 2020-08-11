سعر الدولار اليوم: لأول مرة منذ 20 يوم.. الدولار يتراجع عن أعلى سعر له في البنوك

سعر الدولار اليوم: لأول مرة منذ 20 يوم.. الدولار يتراجع عن أعلى سعر له في البنوك

تراجع سعر الدولار اليوم بشكل طفيف في عدد من البنوك العاملة في مصر، وسجل أعلي سعر للدولار اليوم 15,93 جنيه في 14 بنك.

وتراجع أعلى سعر للدولار في البنوك، لأول مرة منذ 20 يوماً، في مصرف أبو ظبي الاسلامي، بقيمة قرش واحد، مسجلاً 15,93 جنيه للشراء و 16,03 جنيه للبيع.

وتراجع أيضاً سعر صرف الدولار اليوم في المصرف المتحد بقيمة قرشين مسجلاً 15,91 جنيه للشراء و 16,01 جنيه للبيع.

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بينما ارتفع سعر الدولار اليوم فى بنك اتش اس بي سي (HSBC)، بقيمة قرش واحد وصولاً الي، 15,93 جنيه للشراء و 16,03 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في عدد كبير من البنوك في مصر، حيث ظل سعر الدولار اليوم ثابتا في بنك مصر والبنك الأهلي وبنك التنمية الصناعية والبنك العربي الافريقي عند 15,91 جنيه للشراء و 16,01 جنيه للبيع.

واستقر أيضاً سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية وبنك البركة عند 15,92 جنيه للشراء و 16,02 جنيه للبيع.

ويمكن لحضراتكم متابعة تغيرات سعر الدولار اليوم وباقي العملات والذهب من خلال الجداول التالية.

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