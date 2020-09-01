عاجل.. رفع سعر تذاكر العلاج المجاني والاقتصادي بمستشفيات الشرقية ومضاعفة رسوم النقل الثقيل

قال محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الثلاثاء، عن رفع قيمة تذكرة العلاج المجاني بالمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، ومضاعفة قيمة تذكرة العلاج الاقتصادي.

ووجه “غراب” بعدم إقامة أو إنشاء ميادين ونصب تذكارية تحمل أسماء شخصيات عامة إلا بعد موافقة اللجنة المُشكلة برئاسة المهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبة المحافظ، على أن يتماشى ذلك مع خطة تجميل وتطوير ميادين المحافظة، والتي تهدف لإعادة الوجة الجمالي والحضاري لها.

وقال المحافظ، إنه لن يتم الموافقة على تخصيص قطع أراضي للجهات الحكومية لإقامة منشآت خدمية عليها إلا بعد التأكد من إدراج تلك المنشآت في خطة تنفيذ الجهة الحكومية وتوافر الاعتماد المالي اللازم لذلك، بدعوى الحفاظ على المال العام.

ووافق المجلس التنفيذي على زيادة سعر تذكرة العلاج المجاني بمستشفيات وعيادات مديرية الشئون الصحية من 3 إلى 5 جنيهات، ومضاعفة سعر تذكرة العلاج الاقتصادي من 5 إلى 10 جنيهات، بالإضافة إلى رفع سعر تذكرة الزيارة من 3 إلى 5 جنيهات.

ووافق المجلس التنفيذي على مضاعفة قيمة رسم تقديم الشهادة الصادرة من إدارة المحاجر بالنسبة لسيارات النقل الثقيل من 50 إلى 100 جنيهًا، مع إلزام إدارة المرور ووحداتها بالتعاون مع إدارة المحاجر وإلزام مالكي سيارات النقل الثقيل بالحصول على براءة ذمة من إدارة المحاجر أثناء الترخيص والتجديد، وتكليف مندوب من إدارة المحاجر للعمل بقسم التراخيص بالمرور لتحصيل مستحقات الدولة والمحافظة.