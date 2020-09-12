عاجل: روسيا تبدأ توزيع أول دفعة من لقاح فيروس كورونا الروسي

عاجل: روسيا تبدأ توزيع أول دفعة من لقاح فيروس كورونا الروسي

أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2020، عن بدء توزيع أول دفعة من اللقاح الروسي “سبوتنيك V” ضد فيروس كورونا المستجد على الأقاليم الروسية.

وقالت وزارة الصحة الروسية في بيان أوردته اليوم السبت 12 سبتمبر 2020 وكالة “سبوتنيك” الروسية:

“خلال توزيع الدفعة الأولى، سيتم ترتيب الإجراءات اللوجستية الخاصة بإمداد الأقاليم الروسية باللقاح وتوزيعه وتنظيم تلقيح المواطنين، وخاصة من الفئات الأكثر عرضة للخطر”.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت يوم 11 من أغسطس الماضي اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم “سبوتنيك V” وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز “غامالي” بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي.​