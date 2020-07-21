عاجل: سعر الدولار يرتفع في 7 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020

عاجل: سعر الدولار يرتفع في 7 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020

ارتفع سعر الدولار اليوم في 7 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020، واستقر في باقي البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم.. آخر التحركات

حيث ارتفع سعر الدولار اليوم في بنك عودة وبنك HSBC، والبنك المصري لتنمية الصادرات و البنك المصري الخليجي وبنك بيريوس، مسجلاً 15,93 جنيه للشراء و 16,03 جنيه للبيع، بارتفاع قدرة قرش واحد عن اسعار بداية التعاملات.

وارتفع ايضاً سعر الدولار اليوم فى بنك البركة وبنك مصر إيران للتنمية بقيمة قرش واحد ليسجل 15,92 جنيه للشراء و 16,02 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار اليوم فى بنك مصر والبنك الأهلي عند 15,92 جنيه للشراء و 16,02 جنيه للبيع.

واستقر أيضاً سعر الدولار اليوم فى بنك الاسكندرية وكريدي أجريكول والمصرف المتحد و بلوم و مصرف أبوظبي الإسلامي والتعمير والإسكان والبنك العربي الأفريقي والمصرف العربي الدولي وبنك الكويت الوطني والبنك التجاري الدولي عند 15,92 جنيه للشراء و 16,02 جنيه للبيع.

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