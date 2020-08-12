عاجل: سعر الذهب يرتفع من جديد وتوقعات بارتفاع جديد خلال الساعات المقبلة في مصر

عاجل: سعر الذهب يرتفع من جديد وتوقعات بارتفاع جديد خلال الساعات المقبلة في مصر

ارتفع سعر الذهب من جديد عالميا بعد هبوط سعر الأوقية خلال تداولات أمس بأكثر من 5% لتخسر قرابة 102 دولار، ولكن صعد سعر الذهب مجددا إلي 1938 دولارا للأوقية بعد أن كان 1911 دولار.

وبدأ سعر الذهب في مصر بالارتفاع بقيمة عشرة جنيهات، من 840 جنيها للجرام إلى 850 جنيها لعيار 21 ، مع توقعات بصعود آخر للأسعار الساعات القليلة القادمة.

وخسر سعر الذهب خلال آخر 24 ساعة عالميا قرابة 5.2% منذ صباح أمس الثلاثاء، وهو ما انعكس على سعر الذهب في مصر ليهبط 70 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 18 مبلغ 734 جنيها.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 856 جنيها.

ووصل سعر الذهب عيار 24 سجل 978 جنيها.

ووصل سعر الجنيه الذهب الي 6848 جنيها.

ووصل سعر أوقية الذهب 1928 دولار.

وكان سعر الذهب تراجع أمس قرابة 2% لينخفض عن المستوى المهم البالغ 1900 دولار للأوقية اليوم الأربعاء.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية قرابة 2.5% ليصل الي أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، حيث بلغ سعر اوقية الذهب مبلغ 1863.67 دولار.

وتراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 2.8 بالمئة إلى 1892 دولارا.

وقال المحلل لدى آي.جي ماركتس ” كايل رودا” أنه يبدو أن الانتعاش يخرج من سوق الذهب وأن من المحتمل اختبار مستوى الدعم عند 1800 دولار.

وأضاف ”يتوقف الكثير على العائدات الأمريكية والعوامل التي تقودها في الوقت الراهن. أيضا، فإن قوة الدولار أمر مهم للغاية لكي نتابعه على مدى الأيام والأسابيع القليلة القادمة“.

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