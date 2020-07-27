عاجل: قفزة كبيرة لأسعار الذهب اليوم في مصر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال تعاملات اليوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2020، حيث صعد الجرام بقيمة 21 جنيه، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم عيار 21 إلى 868 جنيهًا مقابل 849 جنيهًا، أمس.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم عيار 18 إلى 744 جنيهًا، وارتفعت أسعار الذهب اليوم عيار 24 الي 992 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6944 جنيهًا.

ويرجع ارتفاع أسعار الذهب اليوم إلى زيادة الأوقية اليوم بالسوق العالمي بنحو 40 دولارا، حيث يتأثر السعر في مصر بالسعر العالمي.

وارتفعت أسعار الذهب اليوم عالمياً، حيث شهد سعر الأوقية اليوم صعودا بنحو 40 دولارًا بنسبة 2.12%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الأوقية 1945 دولارا في الساعة العاشرة و45 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.