عضو لجنة التفاوض: هذا ما يهدد أمن مصر المائي بعد ملء سد النهضة

عضو لجنة التفاوض: هذا ما يهدد أمن مصر المائي بعد ملء سد النهضة

أوضح عضو لجنة التفاوض المصرية بشأن سد النهضة، الدكتور علاء الظواهري، أن دولة مصر لن تواجه أزمة انعدام المياه نتيجة ملء سد النهضة إلا في حالة واحدة فقط.

وأوضح الظواهري أن هذه الحالة عبارة عن حدوث فترة جفاف طويلة تستمر لعشرات السنين، مؤكدًا أن وزارة الري المصرية تمتلك الخطط التي تواجه بها هذا الأمر حال حدوثه.

وأوضح أن تخوفهم الوحيد يتعلق بما حدث بين 1979 و1989 حين استمرت فترة جفاف ممتد حين قلت منسوب المياه في النيل الأزرق وعند السد العالي المصري.

وأوضح الظواهري أن هذه الحالة التي يمكن أن “تقلق مصر” فقط والتي نسعى لتجنبها عبر فرض عدة شروط على إثيوبيا للسماح بوصول كميات كافية من المياه لمصر.

وقال الظواهري أن الجانب الإثيوبي يتعمد قبل أي جلسات خاصة بالمفاوضات استخدامبعض أنواع الضغط والتصريحات النفسية لرفع سقف التفاوض، على حد تعبيره.