علقة سخنة لرمضان صبحي.. جماهير الأهلي تشتبك مع “رمضان” في الساحل الشمالي

قام بعض جماهير النادي الأهلي بالاشتباك مع لاعب الفريق السابق “رمضان صبحي”، أثناء تناوله العشاء رفقة زوجته في الساحل، بالتزامن مع قضائه عطلته الصيفية، طبقا لروايات عبر السوشيال ميديا، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتصادف وجود بعض جماهير النادي الأهلي الذين وجهوا كلمات تعبر عن غضبهم، على رمضان صبحي، بسبب رفضه تجديد التعاقد مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

ووجه أحد جماهير النادي الأهلي كلمات غاضبة لرمضان صبحي قائلاً “نسيت أيام جلوسك على “دكة” هيدرسفيلد الإنجليزي”، وذلك قبل أن يستعيره النادي الأهلي ويعيده إلى أرض الملعب مجددًا، كما وصفته بعض جماهير النادي بأنه يسعى وراء المال، وذلك لتفضيله أموال بيراميدز على اللعب لحساب الأهلي.

واضطر اللاعب رمضان صبحي للاشتباك مع بعض جمهور الأهلي، وذلك قبل أن يتم فض الاشتباك من قبل المتواجدين بالمكان وإنتهت الأزمة برحيل رمضان وزوجته من المكان.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي قد أعلن في بيان رسمي له نهاية مشوار رمضان صبحي مع الفريق لرفضه البقاء ورغبته في الانتقال لنادي بيراميدز.