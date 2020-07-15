على متنها أكثر من 1900 راكب.. وصول 11 رحلة دولية إلى مطار القاهرة

وصلت إحدى عشرة رحلة طيران دولية إلى مطار القاهرة الدولي، على متنها نحو 1902 راكب من جنسيات مختلفة، قادمين من وجهات عدة بالخارج.

وقالت مصادر بالمطار، اليوم الأربعاء: استقبلت صالات الوصول ثلاث رحلات لشركة مصر للطيران، ورحلة قادمة من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وعلى متنها 275 راكبًا، ورحلتين من الإمارات على متنهما 354 راكبًا.

واستقبلت صالات الوصول رحلة للخطوط الإماراتية تقل 181 راكبًا، ورحلة للخطوط اليمنية قادمة من عدن تقل 140 راكبًا، ورحلة للخطوط الكويتية تقل 250 راكبًا، ورحلة للخطوط الإثيوبية عليها 60 راكبًا، ورحلة لطيران الخليج قادمة من البحرين وتقل 158 راكبًا، ورحلة لشركة فلاي ناس من السعودية وعليها 133 راكبًا.

ووصلت المطار رحلة لطيران العربية قادمة من الإمارات وتقل 174 راكباً، ورحلة لشركة النيل للطيران قادمة من جدة وعليها 177 راكبًا.

وأفادت المصادر بأن سلطات المطار اتخذت التدابير الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وأنه جرى الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.