عواصف ترابية وأمطار تضرب محافظات الصعيد والأجهزة تعلن الطوارئ

أعلنت الأجهزة الأمنية في مصر عن قيامها بإغلاق طريق رأس غارب في اتجاه الغردقة، وذلك بسبب السيول وموجة الطقس السيئ التي ضربت المنطقة اليوم السبت 5 سبتمبر 2020.

وأكدت الأجهزة الأمنية في مصر أن قرار إغلاق الطرق يأتي حفاظًا على الأرواح والممتلكات، من التعرض لمكروه بسبب السيول والأمطار القوية التي ضربت المنطقة عصر اليوم.

ورصدت غرفة عمليات محافظة قنا، هبوب عواصف ترابية متوسطة على عدد من قرى مركز قفط جنوبي محافظة قنا، كما تلقت إدارة الأزمات إخطارًا بسقوط أمطار متوسطة على منطقة الكيلو 85 على طريق “قنا–سفاجا” الصحراوي الشرقي.

وكشف مصدر بإدارة أزمات قنا اليوم، أن موجة التقلبات الجوية التي ضربت المنطقة عصر اليوم السبت لم تسفر عن أي خسائر مادية أو بشرية، كما أوضح أن الأجهزة الأمنية وكذلك الأجهزة التنفيذية والطوارئ بمراكز قنا التسعة، من جاهزيتها لمواجهة أي مخاطر محتملة لموجة التقلبات الجوية.