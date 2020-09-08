عودة لتحسين المجموع.. وزير التعليم يكشف مميزات الثانوية العامة الجديدة

قال وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي في مؤتمر صحفي، إن طالب الثانوية العامة الذي لم يحصل على المجموع الذي يرغب به في امتحان يونيو، يستطيع دخول الإمتحان مرة أخرى في شهر أغسطس سواء في مادة واحدة أو عدة مواد.

وأضاف “شوقي” أن الوزارة هتاخد بالدرجة الأعلى، ودي ميزة إضافية لنظام الثانوية العامة، وسوف تمكن الطالب المجتهد من تحسين المجموع.

وأضاف “شوقي” أنه من الممكن دراسة دخول الطالب أكثر من فرصة لكن الأمر مازال قيد الدراسة.

وبدأ منذ قليل مؤتمر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان آلية الدراسة في العام الدراسي الجديد الذي ينطلق في 17 أكتوبر المقبل، في ظل تداعيات فيروس كورونا.