عيد الأضحى وكورونا.. طريقة اختيار الأضحية وكيفية الوقاية

عيد الأضحى في زمن الكورونا، يثير الكثير من التساؤلات، إذ هناك الملايين يحرصون على شراء الأضحية وفي نفس الوقت حريصون على تجنب الإصابة بمشاكل صحية بسببها، فنقدم نصائح من أجل اختيار أفضل أضحية، على لسان شرف فيصل، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، قالها لبرنامج “مساء دى إم سي” على فضائية “دي إم سي”.

ـ يجب عند اختيار الأضحية أن يجرى كشف طبي وظاهري عليها، من خلال أن يكون مع المشتري طبيب بيطري، يتأكد من خلوها من أي مرض.

– فيروس كورونا لا يصيب الأضحية قبل الذبح أو بعده، إنم قد يتواجد على جلد أو فرو الأضحية عن طريق لمس مصاب لها.

– تعقم الأضحية بحذر ولا تلمس لعدم نقل العدوى.

– يجب ارتداء “الجوانتي” في وقت التعامل مع اللحوم وتغسل الأيدي بشكل مستمر.

ـ أما عن اختيار الأضحية، فلابد من أن يبتعد المشتري عن الخراف التي لها فرو كثيف، يوترواح الوزن المثالي للخراف بين 50 إلى 60 كيلوجرامًا.

– والعمر المثالي للخراف هو من عام ونصف إلى عامين، ويعرف العمر من خلال أسنان الخروف، فلو الأسنان الأمامية متساوية فهو صغير السن، وإذا كان يملك “جوزين” كبار في الأمام فهو في سن الرشد المناسب للشراء.

– بطن الخروف تعرف أنها مملوئة من خلال الضغط علي جانبي البطن.

– يجب أن تخلو الأضحية خالية من أي عيوب شرعية، فقال النبي محمد صلي الله عليه وسلم “أربعة لا تجوز في الأضاحي المريضة البين مرضها والعوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والكبيرة أو الهزيلة أو العجفاء التي لا مخ فيها”.