غرامة مالية من مطار القاهرة على شركات الطيران المخالفة لتعليمات الوقاية من كورونا

أوضح مصدر مسؤول داخل مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد أن أي شركة طيران لا تلتزم بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، سوف تتعرض إلى غرامة مالية كبيرة قد تصل إلى 1000 دولار أمريكي.

وأكد المصدر أن سلطات مطار القاهرة الدولي لن تتهاون بأي حال من الأحوال مع الشركات المخالفة للتعليمات بناءً على توجيهات وزارة الطيران المدني، والتي تحاول بدورها تطبيق خطة التعايش مع الوباء بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وأشار أيضاً إلى أن تعليمات الوقاية من الفيروس المستجد تتمثل في كلاً من ارتداء الكمامات إضافة إلى قياس درجة حرارة كل راكب قبل صعوده إلى الطائرة أو حتى بعد نزوله منها مع استمرار تتبع كل الركاب داخل الدولة المصرية من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية لحين مغادرتهم مرة أخرى إلى الخارج.

وشدد المصدر على أن هذه التعليمات يتم متابعتها مع كل شركات الطيران على حد سواء منذ عودة حركة الطيران في مطلع شهر يوليو الجاري، من أجل ضمان عدم التسبب في تفشي وباء كورونا مرة أخرى داخل الدولة المصرية أو حتى نقله إلى دول أخرى حول العالم.

وأضاف أيضاً أن السلطات الصحية التابعة لمطار القاهرة الدولي تبذل مجهودات كبيرة على مدار الأيام الماضية، من أجل ضمان استمرار حركة الطيران بشكل طبيعي للغاية خلال المرحلة القادمة وعدم العودة لتعليقها مرة أخرى مثلما كان الوضع في الأشهر الماضية.