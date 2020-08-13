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غرق معدية بمحافظة البحيرة والإنقاذ النهري يبحث عن المفقودين (فيديو وصور)

كتبه متابعات 365 0

شهدت قرية دمشلى، التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، فجر اليوم الخميس، غرق معدية لنقل المواطنين والسيارات بترعة الرياح البحيرى.

وتلقي مدير أمن البحيرة اللواء محمد والي، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بغرق المعدية، ووجود ضحايا ومفقودين.

ونجح أهالي المنطقة في انقاذ 3 أشخاص، وانتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري لمكان الحادث برئاسة المقدم صلاح الكفراوي، رئيس إدارة الحماية المدنية، وجار البحث عن عدد من المفقودين والضحايا الموجودين على متن المعدية.

معدية في ترعة الرياح البحيرى بمحافظة البحيرة 3

وقال شاهد عيان أن هناك حوالي 7 أشخاص مفقودين، كانوا قد استقلوا المعدية ويرجح أن يكونوا طباخ وطاقمه لوجود أدوات طبخ على متن سيارة غارقة .

معدية في ترعة الرياح البحيرى بمحافظة البحيرة 2

و تواصل قوات الإنقاذ النهرى بالبحيرة، جهودها لإنقاذ ضحايا حادث غرق معدية دمشلى النيلية، بالرياح البحيرى والبحث عن المفقودين وانتشال السيارتين.