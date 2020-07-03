فايلر يطالب الخطيب بضم النجم سيرينو من صن داونز الصيف الحالي

أوضح مصدر مقرب من النادي الأهلي اليوم الجمعة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد عاد من جديد لممارسة الضغط على مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بسبب رغبته في الظفر بخدمات النجم جاستون سيرينو أحد لاعبي فريق صن داونز الجنوب أفريقي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد المصدر أن المدرب السويسري يبدو مصراً للغاية على إتمام هذه الصفقة في الصيف الحالي بأي وسيلة ممكنة، نظراً لأنها سوف تدعم صفوف المارد الأحمر بدون أدنى شك في المرحلة القادمة التي ينتظره فيها الكثير من التحديات الصعبة.

وأشار أيضاً إلى أن رينيه فايلر كان حريصاً على التواصل هاتفياً خلال الساعات الماضية مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حتى يتعرف منه على آخر التطورات بشأن المفاوضات المتواصلة مع إدارة نادي صن داونز.

وشدد المصدر على أن المدرب السويسري يعلم جيداً أنه يستطيع الضغط مثلما يشاء على النادي الأهلي من أجل تلبية مطالبه الفنية، وخاصة بعدما قام بتجديد عقده بصفة رسمية لمدة عام إضافي في الأيام الماضية.

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي كان قد رفع قيمة عرضه الأخير المقدم إلى إدارة نادي صن داونز إلى مبلغ 3 مليون دولار أمريكي، إلا أن النادي الجنوب أفريقي رفض تماماً ذلك العرض لعدم اقتناعه بإمكانية التخلي عن أحد نجوم الفريق الأول بالنادي في الوقت الحالي، مما قد يضعف من حظوظه بالتالي في المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا في السنوات القادمة.

ومن جانبه، كان فايلر قد عاد إلى موطنه سويسرا خلال الأيام الماضية عقب عودة حركة الطيران في مصر، حتى يتمكن من قضاء بعض الوقت رفقة أسرته التي غاب عنها لعدة أشهر متتالية، على أن يعود إلى العاصمة القاهرة في يوم الإثنين المقبل لكي يشرف على تدريبات الأهلي مرة أخرى.